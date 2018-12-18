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Путин подписал указ о запрете уличных табло обмена валют

Егор Левин
20:30 18.12.2018
Центробанк подготовил проект с требованиями к установке информационных табло внутри помещений кредитных организаций.
Путин подписал указ о запрете уличных табло обмена валют
Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому финансовым организациям страны предписывается размещать информационные табло с курсом валют исключительно внутри помещений и не вывешивать их снаружи на улице.

Проект реализации данного указа подготовил Банк России. Согласно ему, определяются «требования к информированию о курсах валют путем размещения такой информации только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал».

При этом запрет не распространяется ни на какую иную информацию помимо курсов валют. Таким образом, возможность использования наружных площадей для деятельности банка полностью не исключается.

Нововведение призвано предотвратить работу нелегальных точек обмена валюты и направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг.

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