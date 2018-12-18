В Киеве выразили недовольство голосованием Белоруссии против резолюции по Крыму

В Киеве выразили недовольство голосованием Белоруссии, делегация которой на заседании Генассамблеи ООН голосовала против резолюции о «милитаризации» Крыма.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала от Минска сохранять нейтралитет по теме Донбасса и Черного моря. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Мы ожидаем от Беларуси действительно нейтральной позиции, в том числе на международном уровне», – написала Геращенко.

Ранее на Генассамблее ООН большинством голосов была принята внесенная Украиной резолюция о «милитаризации» Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей.