В Киеве выразили недовольство голосованием Белоруссии против резолюции по Крыму
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала от Минска сохранять нейтралитет по теме Донбасса и Черного моря
Фото: Johannes Schmitt-Tegge dpa, Globallookpress
В Киеве выразили недовольство голосованием Белоруссии, делегация которой на заседании Генассамблеи ООН голосовала против резолюции о «милитаризации» Крыма.
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала от Минска сохранять нейтралитет по теме Донбасса и Черного моря. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Мы ожидаем от Беларуси действительно нейтральной позиции, в том числе на международном уровне», – написала Геращенко.
Ранее на Генассамблее ООН большинством голосов была принята внесенная Украиной резолюция о «милитаризации» Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей.