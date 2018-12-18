ФАС оштрафовала ведущих российских операторов за внутрисетевой роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роуминг.

Санкциям подверглись «Вымпелком», МТС и «Мегафон». Каждый из них заплатит по 737,5 тысяч рублей.

Внутрисетевой роуминг действует при выезде из «домашнего региона». Как сообщается на сайте ведомства, на оплату положенного штрафа у каждого из операторов есть 60 дней.

Ранее антимонопольная служба уже подвергла штрафам нескольких российских мобильных операторов. В прошлый раз причиной стал в свою очередь национальный роуминг, а нарушителями оказались те же «Вымпелком», «Мегафон» и МТС, но также к ним присоединился Tele2.