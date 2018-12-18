Дед Мороз умер на утреннике в кемеровском детском саду

В Кемерове скончался 67-летний артист Музыкального театра Кузбасса им. Боброва Валерий Титенко. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

«Ушел из жизни Валерий Федорович Титенко. На 68-ом году, не дожив до своего 68-летия всего несколько дней. Он работал в театре с 1986 года», - говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел прямо во время утренника в детском саду, где артист играл роль Деда Мороза.

Мужчина проводил конкурсы для детей, когда почувствовал себя плохо. На место экстренно прибыли медики, однако спасти мужчину не удалось.