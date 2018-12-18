Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами США

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами. Оно станет действующим объединенным боевым командованием и будет выполнять бывшие функции командующего Стратегического командования США.

Министр обороны США предложит кандидатов на должности командующего Космическими силами и его заместителя.

«В соответствии со своим правом главнокомандующего и по согласованию с министром обороны и начальником объединенного комитета начальников штабов, я приказываю создать командование Космическими силами США как действующее объединенное боевое командование», — цитирует РИА Новости заявление Трампа.

Ранее он признал, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании Космических сил. В тот же момент он похвастался «самыми замечательными в мире людьми, создающими лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли».