В Томске горит склад площадью 1800 кв м

В Томске на улице Вершинина загорелся строительный гипермаркет. Площадь торгового парка составляет 1800 квадратных метров.

Эпицентр возгорания находится на первом этаже двухэтажной постройки. На место выехали сотрудники МЧС.

«В г. Томске произошло загорание в ТЦ «Стройпарк» расположенного по адресу: г. Томск ул. Вершинина 76 . Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области», - говорится в сообщении.

По данным регионального управления ведомства, покупатели и персонал были экстренно эвакуированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.