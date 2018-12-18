Названы сроки полного исчезновения колец Сатурна

Ученые НАСА выяснили, когда Сатурн может остаться без своих колец. Оценки исследователей основаны на данных, полученных при помощи зондов «Вояджер» и «Кассини».

Кольца Сатурна могут исчезнуть менее, чем через 100 миллионов лет. Причина этого – стремительное их истощение из-за притяжения самой планетой частиц льда, из которых преимущественно и состоят сами кольца.

«По нашим оценкам так называемый “дождь”, выпадающий из колец Сатурна, мог бы за полчаса наполнить олимпийский бассейн», — говорится в публикации на портале Phys.org.

Уже одно только это указывает на исчезновение в будущем всех колец. Конкретно зонд «Кассини» позволил сделать заявление о конкретном сроке длиной в 100 миллионов лет.

«Это довольно небольшой срок, принимая во внимание, что возраст Сатурна составляет более четырех миллиардов лет», — говорят исследователи.

Они же отмечают, что возможность наблюдать кольца планеты, пока они еще существуют, примерно в середине их жизненного пути – большое везение.

Между тем, ученые обнаружили признаки жизни на спутнике Сатурна. Специалисты Юго-западного научно-исследовательского института с помощью зонда «Кассини» нашли сложные органические молекулы в жидкости, которую выбросили гейзеры спутника Сатурна Энцелада.