Генпрокуратура нашла у Цеповяза в тюрьме личный мангал

Генпрокуратура нашла у одного из главарей банды Цапков, отбывающего наказание в колонии Амурской области Вячеслава Цеповяза, личный мангал. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, Цеповяза незаконно перевели на облегченные условия отбывания наказания. Он получал внеочередные свидания с разными людьми, в том числе с теми, кто не являлся его родственником.

«Он нарушал свои обязанности, игнорировал запреты, которые в отношении него должны были действовать, пользовался предметами, которые запрещены заключенным. В том числе это телефон и мангал», - приводит РИА Новости слова Куренного.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что данные нарушения дискредитируют уголовно-исполнительную систему России в целом.

Ранее сообщалось, что по результатам проверки, проведенной в колонии, в отношении ряда ее сотрудников было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Вячеслав Цеповяз находится под стражей за соучастие в убийстве 12 человек. Трагические события развернулись в станице Кущевская Краснодарского края в 2010 году. В то время там орудовала банда возглавляемая Сергеем Цапком.