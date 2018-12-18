Ночевка в лесу и слоны в валенках: неунывающие россияне придумали, как переждать зиму

Настоящая суровая зима наступила в России. Холода заставляют жителей страны прибегать порой к необычным способам спасения от низкой температуры.

В Новокузнецке, например, сотрудники местного цирка вынуждены обувать животных, в частности слонов, в валенки, чтобы те не замерзли. Сами артисты пока держатся.

Однако даже традиционная теплая русская обувь вряд ли помогла бы уроженцу солнечной Испании, который решился на велопутешествие по Колыме в 50-градусный мороз. Но реализовать идею благополучно не удалось, мужчину нашли в промерзшей палатке едва живым, и спасать его пришлось экстренным службам - теперь их за это ждет награда.

Россияне вязнут в сугробах, и только это помогает им устоять на ногах при порывах ветра 30 метров в секунду. Занятия в школах отменяют, МЧС запрещает путешественникам посещать горы из-за угроз схода лавин.

Хотя 30-градусные и даже более суровые морозы способны в то же время и вдохновить людей на многое. Как обычный русский лесник из Красноярска. Он последовал примеру испанца, но подошел к вопросу более обстоятельно: одной ночевки в лесу ему показалось мало, и он успешно провел там трое суток.