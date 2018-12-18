Учителя в Челябинске не пускают школьников на уроки из-за обуви

Администрация одной из школ Челябинска ввела для своих учеников специальный обувной дресс-код. Те, кто не соответствует требованиям, на уроки не попадают. Определенных критериев допуска учеников нет.

«Один раз учителя не было в школе, и его вызывали из дома. Прошло пол-урока, и только тогда нас пустили», - рассказал ученик 6-го класса Григорий Спивак.

Ситуация стала поводом для конфликта учителей с учениками и их родителями.

«Мы должны купить новую обувь, а вдруг она опять будет не та? Никаких картинок нет, но при этом обувь оказалась не та», - пожаловалась мама ученика Наталья Спивак.

Руководство школы уверено в своей правоте, а родителям советуют читать устав. Рассудить спор уже взялись на высшем педагогическом уровне. В ситуации сейчас разбирается городской комитет образования.