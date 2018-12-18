Сын и племянник олимпийских чемпионов братьев Белоглазовых участвует в конкурсе «Новая Звезда - 2019»

Вадим Белоглазов - участник Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2019». В музыкальном состязании он представляет Калининградскую область.

Пока десятки кубков и медалей Вадим выиграл не в песенных конкурсах, а на международных турнирах по бильярду. Он мог бы посвятить себя и вольной борьбе - пойти по стопам отца и дяди - легендарных Анатолия и Сергея Белоглазовых. В 1980 году они выиграли золото в домашних Олимпийских играх в вольной борьбе в категориях до 52 и 57 килограммов соответственно. Впрочем, семья Вадима была совсем не против, когда он решил связать свою жизнь с музыкой.

«Если мой отец берет в руки гитару, микрофон, то вообще не оторвать, играть и петь будет часами, он балдеет от этого, это у нас семейное», - признается конкурсант.

Вадим проводит в студии звукозаписи по несколько часов каждый день, выступает, снимает клипы. Ему нравятся как лирические композиции, так и танцевальные хиты. Музыка для Вадима - не просто хобби, с ней он связывает свое будущее.