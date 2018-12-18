В компании-судовладельце рассказали о судьбе севшего на мель у берегов Британии «Кузьме Минине»

Первый заместитель генерального директора «Мурманского пароходства» Ильдар Неверов прокомментировал в беседе со «Звездой» ситуацию с сухогрузом «Кузьма Минин», севшим на мель у берегов Великобритании.

«Судно "Кузьма Минин" Мурманского морского пароходства при поднятии своего якоря зацепило неопознанную цепь на дне. В связи с этим судно легло на мель. Образовался незначительный крен. Потом был прилив, большая вода, три буксира из местного порта при поддержке другого порта смогли снять судно с мели», - рассказал «Звезде» Неверов.

Сейчас судно «Кузьма Минин» находится в открытой воде. Планируется проведение водолазного обследования. Видимых повреждений судна нет. Ущерба для окружающей среды также не наблюдается. Пострадавших нет. Экипаж остается на борту. Далее судно отправится по заданному маршруту в сторону Гибралтарского пролива.

Ранее стало известно, что российский корабль «Кузьма Минин» сел на мель на юго-западе Великобритании, вблизи графства Корнуолл. На его борту российский экипаж из 18 человек.