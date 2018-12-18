СМИ: Ватикан не признает новую украинскую церковь

Ватикан устанавливает отношения с Русской православной церковью в качестве приоритетных для себя, поэтому считает, что контакты с неканонической церковью Украины могут привести к негативным последствиям.

Информация о признании Святым престолом образования новой церкви не подтвердилась. Портал под названием VaticanNews, на котором была опубликована данная новость, никак не сообщается с руководством Римско-католической церкви. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей провели в Киеве «объединительный собор» с участием преимущественно представителей неканонических церковных структур. Всего лишь два представителя канонической УПЦ приехали на мероприятие, после чего они были лишены своего сана.