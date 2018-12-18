Северный флот возобновил воздушное патрулирование Арктики

Северный флот России возобновил воздушное патрулирование Арктики. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Николай Евменов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Воздушное патрулирование дальними противолодочными самолетами в Арктике и других районов в этом году мы возобновили на регулярной основе», - сообщил Евменов.

По его словам, корабли Северного флота «Горизонт», «Визир» и «Сенеж» во время походов в Арктику в 2018 году сделали 34 географических открытия. Были открыты и описаны один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт. В одной из экспедиций обнаружено исчезновение острова.

Евменов отметил, что в этом году Северный флот при поддержке Русского географического общества впервые в современной российской истории провел уникальную экспедицию на архипелаг Новая Земля, где был проведен ряд исторических экспериментов по реконструкции маршрутов первопроходцев.