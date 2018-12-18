Сайт посольства России в Лондоне подвергся кибератаке. Сообщение о взломе было опубликовано во вторник, 18 декабря.

Посольство РФ извинилось за неудобства, доставленные пользователям сайта. Непосредственно хакерская атака произошла днем ранее около 18 часов вечера по московскому времени.

Сообщается, что возможной причиной взлома стали публикация о «вовлеченности Великобритании в украинские дела» и критический комментарий о задании телерадиовещательной компании BBC по поиску «российского следа» в протестах во Франции, которое редакция поручила выполнить своему корреспонденту. Информацию об этом передает ТАСС.

В данный момент специалисты посольства выясняют, как восстановить ключевые архивные документы, содержащие в себе оценки британской внешней политики. Предварительно установлено, что совершившие атаку хакеры находились на территории Соединенного Королевства.

Между тем Германия присоединилась к обвинениям России в совершении кибератак. В правительстве страны заявили, что Берлин доверяет Нидерландам и Великобритании в обвинениях России, якобы причастной к хакерским атакам на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По обычаю обвинения не были подтверждены никакими доказательствами.