Бывшего главу львовского «Правого сектора»* нашли мертвым

Во Львовской области бывшего главу «Правого сектора»* Игоря Коцюрубу обнаружили с перерезанным горлом. Он скончался в реанимации от полученных травм. Об этом написала в Facebook председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. Инцидент произошел в городе Червонограде.

«Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль», - написала Богомолец.

Игорь Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане в ходе «оранжевой революции».

Весной 2014 года он был главой «Правого сектора»* во Львовской области.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная в РФ