Бывшего главу львовского «Правого сектора»* нашли мертвым
Игорь Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане в ходе «оранжевой революции».
Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Во Львовской области бывшего главу «Правого сектора»* Игоря Коцюрубу обнаружили с перерезанным горлом. Он скончался в реанимации от полученных травм. Об этом написала в Facebook председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. Инцидент произошел в городе Червонограде.
«Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль», - написала Богомолец.
Игорь Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане в ходе «оранжевой революции».
Весной 2014 года он был главой «Правого сектора»* во Львовской области.
*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная в РФ