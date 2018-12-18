На Украине прошла встреча новоназначенного архиерея Винницкой епархии с паствой

На Украине новоназначенного управляющего Винницкой епархией архиепископа Варсонофия представили духовенству и пастве.

Священный синод канонической УПЦ назначил его вместо «ушедшего в раскол» предыдущего архиерея. Встреча Варсонофия с его новой паствой и духовенством епархии прошла возле Кресто-Воздвиженского храма.

На кадрах видеозаписи показано, как архиепископ Дамиан зачитал указ о назначении Варсонофия Преосвященным Винницким и Барским. Для этого ему пришлось оставить должность викария Киевской митрополии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей провели в Киеве «объединительный собор» с участием преимущественно представителей неканонических церковных структур. Всего лишь два представителя канонической УПЦ приехали на мероприятие, после чего они были лишены своего сана.