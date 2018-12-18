Путину показали изъятое у террористов в Сирии американское оружие

Президент России Владимир Путин в здании Министерства обороны, где во вторник проходило итоговое заседание коллегии военного ведомства, осмотрел новую выставку, посвященную вооружению террористов в Сирии. Верховному главнокомандующему показали около 100 различных видов вооружения, в том числе кустарного производства.

В центре экспозиции были представлены противотанковые управляемые и переносные зенитно-ракетные комплексы производства США, Германии, Франции, Пакистана и Болгарии.

Все вооружение было изъято в ходе боевых действий в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Среди экспонатов можно было увидеть легендарный ППШ, который использовался Красной армией в Великую Отечественную войну. Также были представлены джихад-мобили, бомбы, замаскированые под игрушки, камни, банки, крупнокалиберные гаубицы.