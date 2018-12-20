Участница конкурса «Новая Звезда - 2019» рассказала, как начала петь благодаря Сосо Павлиашвили

Тамара Дудуния - участница Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2019». Эта исполнительница представит в музыкальном состязании Смоленскую область.

Петь она начала с самого раннего детства, но профессионально вокалом стала заниматься благодаря Сосо Павлиашвили. Однажды, когда Тамаре было семь лет, она исполнила незатейливую песенку на семейном празднике в одном из ресторанов. В этот момент за соседним столиком ее и услышал Павлиашвили.

«Он подошел к моим родителям и спросил, не хотят ли они показать меня профессионалам, музыкантам, которые оценили бы мой слух», - вспомнила Тамара.

Мама отвела ее в музыкальную школу без особых ожиданий. Но Тамару сразу взяли на джазовое отделение. Дальше в ее жизни уже не было ни дня без музыки. Занятия, репетиции, конкурсы. Родители ее поддерживали. И все же не относились к увлечению дочери серьезно.

Папа настаивал, чтобы она получила серьезную профессию - стала врачом. Пришлось совмещать химические формулы с нотным станом. Медицинский Тамара окончила в Смоленске, но любимый город уже тогда казался слишком маленьким. Ее грандиозным амбициям нужно было больше пространства.

«Я четко знала, что, получив образование в Смоленске, я перееду в Москву, в интернатуру в любом случае. Никаких преград я не видела. Даже если бы они были, я бы их преодолела», - рассказала Тамара.

Сначала получила специальность педиатра, еще через год - дерматолога. Утром в белом халате, вечером - в концертном платье. Параллельно записывала собственные альбомы и даже выиграла гран-при на музыкальном фестивале в Италии.

Родителей всегда поражало, с каким упорством она пытается совмещать две, казалось, несовместимые профессии - врача и артиста. Даже папа согласился, что музыка может стать профессией. Именно он предложил дочке участвовать в «Новой Звезде». Но через месяц его не стало.

«Для меня это очень важно, потому что я хочу посвятить эту победу папе. Она, наверное, придаст мне еще больше уверенности и еще больше желания расти дальше, развиваться», - призналась Тамара.

Много лет назад Сосо Павлиашвили разглядел в девочке огромный потенциал. А сегодня он ей пожелал удачи в конкурсе «Новая Звезда - 2019».

«Ты поешь. Тебе это нравится. Дай бог, чтобы твоя песня приносила тебе, миллионам слушателей радость. Чтобы всегда на тебя равнялись как на человека, как на творческого человека», - обратился Сосо Павлиашвили к участнице музыкального состязания.

В конкурсе «Новая Звезда - 2019» Тамара хочет не просто раскрыть голос и показать мастерство, но, главное, рассказать свою историю, чтобы каждый человек в зале проникся ее переживаниями.

Первый выпуск Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2019» смотрите в ближайшее воскресенье в 21:30 на нашем телеканале. Со всеми участниками вокального состязания можно ознакомиться на сайте «Звезды».