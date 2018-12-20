Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «Новая Звезда-2019» ТЕГИ

Участница конкурса «Новая Звезда - 2019» рассказала, как начала петь благодаря Сосо Павлиашвили

Екатерина Малашенко
18:30 20.12.2018
Первый выпуск первого тура Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2019» смотрите на нашем канале в воскресенье, 22 декабря, в 21:30.

Тамара Дудуния - участница Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2019». Эта исполнительница представит в музыкальном состязании Смоленскую область.

Петь она начала с самого раннего детства, но профессионально вокалом стала заниматься благодаря Сосо Павлиашвили. Однажды, когда Тамаре было семь лет, она исполнила незатейливую песенку на семейном празднике в одном из ресторанов. В этот момент за соседним столиком ее и услышал Павлиашвили.

«Он подошел к моим родителям и спросил, не хотят ли они показать меня профессионалам, музыкантам, которые оценили бы мой слух», - вспомнила Тамара.

Мама отвела ее в музыкальную школу без особых ожиданий. Но Тамару сразу взяли на джазовое отделение. Дальше в ее жизни уже не было ни дня без музыки. Занятия, репетиции, конкурсы. Родители ее поддерживали. И все же не относились к увлечению дочери серьезно.

Папа настаивал, чтобы она получила серьезную профессию - стала врачом. Пришлось совмещать химические формулы с нотным станом. Медицинский Тамара окончила в Смоленске, но любимый город уже тогда казался слишком маленьким. Ее грандиозным амбициям нужно было больше пространства.

«Я четко знала, что, получив образование в Смоленске, я перееду в Москву, в интернатуру в любом случае. Никаких преград я не видела. Даже если бы они были, я бы их преодолела», - рассказала Тамара.

Сначала получила специальность педиатра, еще через год - дерматолога. Утром в белом халате, вечером - в концертном платье. Параллельно записывала собственные альбомы и даже выиграла гран-при на музыкальном фестивале в Италии.

Родителей всегда поражало, с каким упорством она пытается совмещать две, казалось, несовместимые профессии - врача и артиста. Даже папа согласился, что музыка может стать профессией. Именно он предложил дочке участвовать в «Новой Звезде». Но через месяц его не стало.

«Для меня это очень важно, потому что я хочу посвятить эту победу папе. Она, наверное, придаст мне еще больше уверенности и еще больше желания расти дальше, развиваться», - призналась Тамара.

Много лет назад Сосо Павлиашвили разглядел в девочке огромный потенциал. А сегодня он ей пожелал удачи в конкурсе «Новая Звезда - 2019».

«Ты поешь. Тебе это нравится. Дай бог, чтобы твоя песня приносила тебе, миллионам слушателей радость. Чтобы всегда на тебя равнялись как на человека, как на творческого человека», - обратился Сосо Павлиашвили к участнице музыкального состязания.

В конкурсе «Новая Звезда - 2019» Тамара хочет не просто раскрыть голос и показать мастерство, но, главное, рассказать свою историю, чтобы каждый человек в зале проникся ее переживаниями.

Первый выпуск Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2019» смотрите в ближайшее воскресенье в 21:30 на нашем телеканале. Со всеми участниками вокального состязания можно ознакомиться на сайте «Звезды».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.12.2018, 16:19
«Безопасность будет обеспечена» - Путин рассказал об объеме военной составляющей в Крыму
Дата20.12.2018, 19:16
Крейсер «Петр Великий» выполнил стрельбу по подводной цели в Баренцевом море
Дата20.12.2018, 10:19
Отец Нурмагомедова озвучил стоимость реванша с Макгрегором
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.12.2018, 05:00
В Минобороны впервые опубликовали кадры испытаний новейшего патрульного корабля «Василий Быков»
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
«Новая Звезда-2019»
18:30 В стране и мире
Видео
Участница конкурса «Новая Звезда - 2019» рассказала, как начала петь благодаря Сосо Павлиашвили
18:54 В стране и мире
Видео
Участник «Новой Звезды - 2019» рассказал, как совмещает музыку и ядерную физику
18:45 В стране и мире
Видео
Сын и племянник олимпийских чемпионов братьев Белоглазовых участвует в конкурсе «Новая Звезда - 2019»
19:00 В стране и мире
Видео
Участник «Новой Звезды-2019» исполнит легендарную песню Цоя
18:46 В стране и мире
Видео
Участница «Новой Звезды-2019» из Бурятии объединила электронную музыку и народные песни
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:58 В стране и мире
Видео
В небе над Украиной заметили французские вертолеты: видео
16:59 В стране и мире
Депутаты Рады подрались из-за переименования канонической УПЦ
14:46 В стране и мире
Второй ребенок скончался при пожаре в многоэтажке на юге Москвы
14:29 Армия
Черноморский флот разработал план действий в случае провокаций
12:54 В стране и мире
Видео
Путин оценил возможность начала ядерной войны
События дня
События дня
Большая пресс-конференция Путина-2018
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
В России официально зарегистрировали новую породу собак
Названа необычная опасность сахара
Видео
Женатый Аршавин прокатил посетительниц стриптиз-клуба на лошади и отказался платить за поездку
«Буханка» за 20 тысяч евро: в Германии выросли продажи российских УАЗ-452
Видео
Французская фирма опубликовала видео летающего мотоцикла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.