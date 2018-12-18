Следователь задержана в Самаре за получение 10 млн рублей взятки

Начальница отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вера Рабинович задержана после получения взятки в размере десяти миллионов рублей. По данным СК РФ, это была часть взятки. Общая сумма составляет 20 миллионов рублей.

Следователь получила деньги через посредников от потерпевшего за принятие процессуального решения в рамках уголовного дела и о передаче его в суд. Посредники в получении взятки также были задержаны.

В ближайшее время материалы передадут в региональный Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

Кроме того, продолжается работа по выявлению других людей, которые могли быть причастны к коррупционным схемам в этом подразделении.