Стали известны подробности аварийной посадки Boeing из Пхукета в Кольцово

В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ «Звезде» рассказали об обстоятельствах аварийной посадки в аэропорту Кольцово пассажирского Boeing. Сообщается, что самолет осуществлял рейс из Пхукета в Екатеринбург и приземлился в штатном режиме.

«На момент посадки на борту находилось 335 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме. Жертв, пострадавших и разрушений нет, за медицинской помощью никто не обращался», - заявили в ведомстве.

По словам старшего помощника руководителя управления Ирины Россель, посадка произошла в пункте назначения, а следственные органы незамедлительно организовали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.

«Командир воздушного судна, получив сигнал о неисправности гидросистемы, принял решение сообщить об этом наземным службам аэропорта Кольцово», - сказала Россель.

Об аварийном приземлении лайнера стало известно во вторник, 18 декабря. На взлетно-посадочную полосу незамедлительно прибыли экстренные службы. Сообщением Уральского следственного управления на транспорте подтвердилась предварительная версия о поломке гидросистемы.