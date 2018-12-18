Шойгу сообщил о 89 полетах МиГ-31 с ракетой «Кинжал» над Каспийским и Черным морями

Перехватчики МиГ-31 с ракетой «Кинжал» выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями в рамках опытно-боевого дежурства. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«На опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал". Ими выполнено 89 полетов на патрулирование акваторий Черного и Каспийского морей», - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства.

Ранее в ходе заседания коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. По его словам, России удастся сохранить стратегический баланс вооруженных сил с США благодаря новым образцам вооружений, таким как «Кинжал», «Авангард», «Сармат».

О создании в России авиакомплекса «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой впервые заявил в марте этого года президент России Владимир Путин. Он отметил, что дальность комплекса составляет более двух тысяч километров. Штатным носителем ракет является истребитель МиГ-31К.