Путин наградил российские военные подразделения государственными наградами

Во время расширенного заседания коллегии Минобороны России президент страны Владимир Путин в соответствии с государственным указом наградил ряд подразделений и один округ государственными наградами.

«Рад возможности вручить государственные награды за заслуги в укреплении обороноспособности России», - начал награждение Путин.

Ордена Суворова удостоился Восточный военный округ, ордена Жукова - Общевойсковая академия имени Фрунзе, ордена Кутузова - Международный противоминный центр.

«Поздравляю с заслуженными наградами», - сказал президент.

После этого он приступил непосредственно к награждению и прикрепил ордена к знаменам удостоившихся подразделений.

Также во время заседания коллегии президент России назвал главные задачи российской армии на 2019 год. В числе первостепенных Верховный главнокомандующий указал на дальнейшее укрепление боевого потенциала войск, в частности стратегических ядерных сил. Президент призвал не забывать и о повышении качества оперативной и боевой подготовки.