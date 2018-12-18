Путин наградил российские военные подразделения государственными наградами
Во время расширенного заседания коллегии Минобороны России президент страны Владимир Путин в соответствии с государственным указом наградил ряд подразделений и один округ государственными наградами.
«Рад возможности вручить государственные награды за заслуги в укреплении обороноспособности России», - начал награждение Путин.
Ордена Суворова удостоился Восточный военный округ, ордена Жукова - Общевойсковая академия имени Фрунзе, ордена Кутузова - Международный противоминный центр.
«Поздравляю с заслуженными наградами», - сказал президент.
После этого он приступил непосредственно к награждению и прикрепил ордена к знаменам удостоившихся подразделений.
Также во время заседания коллегии президент России назвал главные задачи российской армии на 2019 год. В числе первостепенных Верховный главнокомандующий указал на дальнейшее укрепление боевого потенциала войск, в частности стратегических ядерных сил. Президент призвал не забывать и о повышении качества оперативной и боевой подготовки.