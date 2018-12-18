Пассажирский Boeing совершил аварийную посадку в Кольцово

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) аварийно приземлился пассажирский Boeing, летевший рейсом из Пхукета.

По предварительным данным, у самолета произошла поломка в гидросистеме. На взлетно-посадочную полосу прибыли экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Уральским следственным управлением на транспорте СК России организована проверка по факту аварийной посадки пассажирского самолета.

«В аэропорту Кольцово города Екатеринбурга совершил аварийную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту «Пхукет – Екатеринбург». На борту воздушного судна находилось 335 пассажиров», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет.