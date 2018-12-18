Путин назвал главные задачи для российской армии на 2019 год

Президент Владимир Путин назвал приоритетные вопросы для российской армии на следующий год. Российский лидер выступил с речью на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

В числе первостепенных задач Верховный главнокомандующий назвал дальнейшее укрепление боевого потенциала войск, в частности стратегических ядерных сил. Путин напомнил о скором начале серийного выпуска ракетного комплекса «Авангард».

Президент призвал не забывать и о повышении качества оперативной и боевой подготовки.

Одним из принципиально важных вопросов, по мнению главы государства, было и остается совершенствование системы управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Российские военные в полной мере должны использовать цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизацию и беспилотные системы.

Путин не стал снимать ответственности за реализацию госпрограммы вооружений.

Большую надежду российский президент возложил на продолжение тесного сотрудничества с союзниками по линии ОДКБ. Президент призвал укреплять моральный дух военнослужащих, в том числе и за счет развития социальных гарантий для них.

