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Госдума приняла законопроект, упрощающий получение гражданства РФ

Ян Брацкий
14:17 18.12.2018
Владимир Путин получил право устанавливать категории граждан, претендующих на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.
Госдума приняла законопроект, упрощающий получение гражданства РФ
Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look, Globallookpress

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, упрощающий порядок получения российского гражданства.

В сообщении, которое размещено на официальном сайте нижней палаты российского парламента, говорится, что отныне президент Владимир Путин наделяется правом устанавливать категории граждан, претендующих на получение российского паспорта по упрощенной схеме.

Инициатива направлена на оказание помощи жителям государств, в которых происходят вооруженные конфликты, смена политического режима, а также государств со сложной общественно-политической обстановкой.

«Это позволит Владимиру Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на осуществление военных провокаций и преследования верующих», - высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Принятые изменения в законодательстве упрощают получение гражданства соотечественниками. Теперь они могут подавать соответствующий пакет документов не только по месту своей регистрации, но и по месту пребывания. По мнению экспертов, это сподвигнет многих россиян вернуться из-за рубежа на родину.

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