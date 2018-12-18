Путин предсказал возможные последствия выхода США из ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может стать причиной обрушения всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. С таким заявлением он выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что заявление США о выходе из ДРСМД вызывает «серьезную обеспокоенность».

«Такой шаг может иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность», - заявил он.

Российский президент также подчеркнул, что нет никаких помех для договоренности о присоединении других стран к ДРСМД. Он добавил, что какими бы ни были претензии к данному договору, он «выполняет стабилизирующую роль».

Также Путин отметил, что США выходят из Договора о РСМД под надуманным предлогом, поскольку сами давно уже все нарушили. В заключение он сообщил, что в текущем году НАТО по-прежнему продолжает наращивать структуру вокруг границ России.

Ранее Путин сообщил, что новые вооружения ВС РФ заставят задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике. По словам российского президента, испытания баллистической ракеты «Сармат» прошли успешно, комплекс «Авангард» запущен в серийное производство, а гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал» несет боевое дежурство.