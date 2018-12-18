Недовольные соседством с онкобольными детьми москвичи передумали их выселять

Жители московской многоэтажки отказались от своих требований по выселению онкобольных детей. Об этом сообщает Следственный комитет на своем официальном сайте.

Ранее стало известно, что в одной из квартир жилого дома, расположенного на юго-западе столицы, представители благотворительного фонда арендовали квартиру. Жилье предназначалось для онкобольных детей и их близких, которым требовалось проживание в Москве на время лечения.

Несогласные с таким соседством местные жители начали сбор подписей за ограничение проживания несовершеннолетних в доме.

Координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова рассказала, что протестующие боялись заражения, полагая, что онкология распространяется воздушно-капельным путем.

По данному факту Следственный комитет РФ инициировал проверку.

