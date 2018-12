СМИ сообщили о вхождении британского разведывательного корабля в Черное море

Британский разведывательный «Эко» вошел в акваторию Черного моря. Такие данные приводит турецкий ресурс Bosphorus Observer, который занимается отслеживанием прохождения судов через Босфор.

В настоящее время «Эко» движется в северном направлении.

Гидрографический корабль «Эко» ВМС Великобритании (HMS Echo) имеет эхолоты и датчики для сбора военных данных. Более того, он оснащен тремя шестиствольными 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, а также двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками «Эрликон». Кроме того, корабль имеет четыре крупнокалиберных пулемета.

.@RoyalNavy returns to BlackSea for the first time since the Sea of Azov crisis: Devonport based, Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus. The survey suit consists of EM710MBES, EA600 single beam echo-sounder, towed side sonar pic.twitter.com/0ASjn1Neck