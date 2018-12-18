Напавшего на школу в Перми подростка приговорили почти к 10 годам лишения свободы

Бывший 17-летний ученик школы № 127 в Перми, который в январе текущего года вместе с соучастником напал с ножом на учеников и учителя, получил 9 лет и 8 месяцев колонии. Приговор был озвучен в Мотовилихинском районном суде.

Второго участника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Как уточняет сайт «Комсомольской правды», нападение произошло утром 15 января. В результате инцидента пострадали 15 человек в возрасте от десяти до 12 лет, причем 12 из них были госпитализированы.

Учительница, которая защищала подростков, пострадала больше всего: она получила 17 ножевых ранений.

Ранее президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» учительницу пермской школы № 127, которая пострадала в результате инцидента с применением холодного оружия.