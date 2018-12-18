Госдума приняла новый закон о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции

Отныне за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции их организаторам предстоит заплатить крупные штрафы. Соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы.

Работа над законопроектом велась с мая 2018 года.

«За вовлечение детей в несанкционированные акции предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток», - говорится в тексте нового закона.

Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Должностным лицам в случае вовлечения детей и подростков в несогласованные акции придется выплатить сумму от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим - от 250 тысяч до полумиллиона рублей.

В пояснительной записке к закону сказано, что составлять протоколы будут сотрудники полиции, а выносить решения по ним - судьи. Нововведение, как отмечают парламентарии, направлено на защиту жизни и здоровья детей.