Военкор рассказал о готовящейся провокации ВСУ в районе Светлодарска

Автор проекта WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов считает, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе. Свое мнение он высказал в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Источники говорят, что ситуация близка к критической. Конечно, мы много раз слышали, что Украина вот-вот начнет агрессию в отношении Донбасса, слышали это на протяжении трех последних лет. Тем не менее ситуация действительно накалилась как никогда...» - выразил опасения Пегов.

По мнению военкора, Киев не сможет провести полномасштабную наступательную операцию во всем Донбассе, поэтому выберет одно направление.

«Обостриться перманентно может везде, но проводить полномасштабную наступательную операцию они в состоянии только на одном направлении - даже не на Горловском, а на Светлодарском. В случае взятия Дебальцево, во-первых, это громкий реванш. Во-вторых, по факту он вбивается клином между двумя корпусами - Луганским и Донецким. И если прекратить сообщение между двумя республиками, создаст определенные проблемы на фронте тоже», - объяснил Пегов.

Ранее заместитель начальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на разведку самопровозглашенной народной республики сообщил об усилении группировки ВСУ на Горловском направлении. Украинские силовики перебросили туда два реактивных дивизиона «Ураган» и дивизион реактивных систем залпового огня «Смерч». Кроме того, согласно данным разведки ДНР, на Горловском направлении находятся четыре бригады ВСУ, в том числе танковая и аэромобильная. В то же время в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили о прибытии эшелона с украинской военной техникой.

По словам Басурина, ВСУ могут предпринять попытку наступления уже 24-25 декабря.

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