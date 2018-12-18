В Кремле выразили сожаления в связи с принятием ГА ООН резолюции о «милитаризации» Крыма

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на резолюцию о «милитаризации» Крыма, которая ранее была принята Генеральной ассамблеей ООН.

Песков выразил сожаления в связи с принятием этого документа, поскольку Крым стал частью России на законных основаниях, после проведения свободного голосования. Кроме того, данное решение было реализовано в соответствии с действующим на тот момент законодательством Украины.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия и дальше намерена продолжить разъяснение своей позиции, а также доведение ее до других стран.

В то же время Песков не стал комментировать то, что против этой резолюции выступило так мало стран.

ГА ООН во вторник, 18 декабря, приняла предложенную Украиной резолюцию о «милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

Ранее депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что данная резолюция - это очередное «сотрясание воздуха». Он добавил, что украинский вопрос применяется в качестве инструмента давления на российскую сторону.