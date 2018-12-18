Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до февраля

Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под стражей. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу футболистов на продление срока содержания их под стражей.

«Руководствуясь статьями Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд постановил: постановление Тверского районного суда Москвы от 5 декабря 2018 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения», - объявила приговор судья Мосгорсуда.

Защита и родственники игроков футбольного клуба «Зенит» и «Краснодар» разочарованы решением судьи, так как рассчитывали, что спортсмены окажутся на свободе.

Сами Кокорин и Мамаев на заседании не присутствовали, выступая перед судом по видеосвязи.

Всего по делу о драке в московской кофейне проходят Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Сегодня у здания суда футбольные болельщики устроили импровизированную акцию в поддержку игроков. Кокорин и Мамаев являются фигурантами громкого уголовного дела об избиении двух человек в кафе и водителя ведущей Первого канала.