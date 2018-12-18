В ГД приняли закон о прекращении ряда уголовных дел после возмещения ущерба

В Государственной думе приняли закон о прекращении ряда уголовных дел после возмещения ущерба.

Речь идет о нетяжких преступлениях, например мошенничестве, преднамеренном неисполнении договоров в сфере бизнеса, а также о нарушении патентных прав, плагиате, злоупотреблении доверием либо об отказе в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста.

Кроме того, это касается присвоения денег или растраты, невыплаты пенсий, зарплат или пособий, но только если подобное случается в первый раз и если виновник вернул все средства в полном объеме, добавив к ним компенсации.

Целью нововведений стали улучшение делового климата и защита предпринимателей от необоснованного преследования.

Соответствующий законопроект по расширению перечня преступлений был ранее внесен в Госдуму. Идея была предложена президентом России Владимиром Путиным.