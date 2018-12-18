Судоходство по Керченскому проливу прекращено по погодным условиям. В акватории отмечается сильное волнение и ветреная погода. Об этом сообщает Росморречфлот.

Пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко в телефонном интервью «Звезде» рассказал о том, что подобные ограничения вводятся довольно часто.

«Четверть всех дней в году стоит такая погода. Прогноз неблагоприятный. Как только ветер стихнет, начнем проводить суда. Сначала те, что ходят под нашим флагом, им не нужна лоцманская поддержка, потом все остальные. Если погода резко улучшится, проблема решится сама собой», - сказал Кравченко.

Тем временем прогноз погоды на ближайшие трое суток неблагоприятный. Синоптики предупредили о порывистом ветре до 21 метра в секунду и сильном шторме.

