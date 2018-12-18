Главный врач ФК «Зенит» предрек инвалидность Кокорину из-за пребывания в СИЗО

Главный врач футбольного клуба «Зенит» Михаил Гришин уверен, что пребывание полузащитника «Краснодара» Александра Кокорина в СИЗО может сделать из него инвалида, что приведет к завершению карьеры. А все из-за отсутствия должного ухода за коленом, уверен медик.

Московский городской суд приобщил заключение Гришина к материалам дела по ходатайству Кокорина.

«Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры», - уверен Гришин.

Между тем психолог ФК «Зенит» заявил, что Кокорин не способен управлять своей агрессией, поскольку «не обучен управлению своими эмоциями в трудных ситуациях».

Сегодня, 18 декабря, рассматривается жалоба на продление срока заключения под стражу участников потасовки, которая произошла в начале октября - тогда Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, после чего устроили побоище в одном из столичных кафе.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Обвиняемые на слушание не приехали, однако приняли участие в заседании посредством видеосвязи. В это время под окнами суда болельщики устроили импровизированную акцию в поддержку футболистов.