В Кемеровской области в районе ГРЭС полыхает пожар

В городе Мыски Кемеровской области горит торговый центр. Огонь вспыхнул в половине первого дня. Сейчас на месте возгорания работают пожарные.

На кадрах, которые распространяют очевидцы, виден густой черный дым, который вырывается из-под крыши здания. Дорожное движение в месте происшествия затруднено.

«На месте работают несколько отделений пожарной охраны - 14 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, люди, находившиеся в здании на момент возгорания, покинули помещение самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России», - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

К этой минуте огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Здание торгового центра расположено в частном секторе, но вдали от жилых домов, поэтому угрозы дальнейшего распространения огня пока нет.