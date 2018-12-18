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Госдума РФ готова упростить получение гражданства для украинцев из-за гонений по религиозным убеждениям

Ян Брацкий
11:59 18.12.2018
Председатель нижней палаты российского парламента анонсировал обращение депутатов Госдумы РФ в ассамблею ОБСЕ с просьбой дать оценку действиям Киева.
Госдума РФ готова упростить получение гражданства для украинцев из-за гонений по религиозным убеждениям
Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Россия готова рассмотреть особый порядок получения гражданства для жителей Украины, которых подвергают гонениям на родине за религиозные убеждения. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты российского парламента не исключает подготовки соответствующих инициатив в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Сегодня на Украине самым грубым образом нарушается право на свободу вероисповедания, подчеркнул Володин. Несогласных с провозглашением «новой церкви» священников канонической УПЦ подвергают допросам, их квартиры обыскивают сотрудники СБУ.

В ближайшее время российские парламентарии направят в ОБСЕ заявление о недопустимости подобных действий, которые ведут к разжиганию религиозной розни на Украине.

По мнению Володина, действия Киева и президента Петра Порошенко давно нуждаются в правовой и международной оценке.
 

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