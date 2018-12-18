Завод «Зингер» полыхает в подмосковном Подольске

На территории завода «Зингер» в подмосковном Подольске загорелся склад.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, информация о возгорании поступила в 10:15. Происшествие случилось на Комсомольской улице, 1.

«Площадь пожара составляет 300 квадратных метров», - уточнили в ведомстве.

К тушению привлечены 35 человек, а также задействовано 11 единиц техники. В настоящее время информации о пострадавших нет.

В МЧС подчеркнули, что пожару был присвоен второй номер сложности.