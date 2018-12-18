Завод «Зингер» полыхает в подмосковном Подольске
Возгоранию был присвоен второй уровень сложности.
Фото: ДТП и ЧП Москва и МО Онлайн МСК, VK
На территории завода «Зингер» в подмосковном Подольске загорелся склад.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, информация о возгорании поступила в 10:15. Происшествие случилось на Комсомольской улице, 1.
«Площадь пожара составляет 300 квадратных метров», - уточнили в ведомстве.
К тушению привлечены 35 человек, а также задействовано 11 единиц техники. В настоящее время информации о пострадавших нет.
В МЧС подчеркнули, что пожару был присвоен второй номер сложности.