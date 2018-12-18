Российский грузовой корабль сел на мель у берегов Великобритании

Российский корабль «Кузьма Минин» сел на мель на юго-западе Великобритании, вблизи графства Корнуолл. На его борту российский экипаж из 18 человек.

Сухогруз находится «в опасной близости от берега», сообщает газета Daily Mirror. Корабль вышел из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее был арестован из-за долгов судовладельца. К терпящему бедствие судну направлены катера береговой охраны.

«Грузовой корабль в опасной близости от пляжа. Помощь близка. Берегите всех», - написал один из очевидцев случившегося в Twitter.

К этой минуте известно, что моряков удалось эвакуировать на берег. Их жизни ничего не угрожает.

В районе плохая погода, сильное волнение на море и порывистый ветер. По мнению специалистов, это могло стать одной из причин происшествия с «Кузьмой Мининым». Сейчас непогода усиливается, льет дождь, ожидается шторм.

В настоящий момент севший на мель корабль уже осмотрели. Утечка топлива не обнаружена. Сухогруз эксплуатируется Мурманским судоходством и доставляет грузы в северные порты.