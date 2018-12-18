В Госсовете Крыма назвали «сотрясанием воздуха» украинскую резолюцию о «милитаризации» полуострова

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции о «проблеме милитаризации» полуострова Крым, а также акваторий Азовского и Черного морей. Данный документ ранее был предложен Украиной.

Ганжара подчеркнул, что никто ни в каких резолюциях не будет указывать России, что делать внутри страны, зайдет ли речь речь о военных учениях или о наращивании оборонительной мощности.

«Когда речь идет о РФ, Крым - это неотъемлемая часть нашей страны, и никак по-другому быть не может. Речь идет о вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации. Мы знаем, что эти резолюции в прямом смысле являются очередным сотрясанием воздуха и никаких реальных последствий для России не несут. Но когда ГА ООН принимает такие украинские резолюции антироссийского характера, мы понимаем, что это очередной виток нарастания антироссийской истерии в мире», - рассказал он.

Депутат Госсовета добавил, что украинский вопрос применяется в качестве инструмента давления на российскую сторону.

«Таких резолюций касательно Крыма принято уже очень много. Тенденция здесь заключается в том, что количество стран, которые поддерживают подобного рода резолюции, уменьшается. Мы к таким резолюциям должны относиться спокойно и понимать, что на нашей стороне правда», - подчеркнул Ганжара.

Вместе с тем он сказал, что наращивание обороноспособности в первую очередь для защиты Крыма - это «мера абсолютно оправданная».

«Буквально вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовящейся провокации военного характера в отношении Крыма со стороны Украины. Все эти меры абсолютно оправданны и лежат в плоскости внутренних дел нашей страны», - заключил Ганжара.

Двадцать ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, после чего были задержаны российскими пограничниками. Позже нарушители признались, что выполняли приказ СБУ. Двадцать восьмого ноября Украина обратилась в ЕСПЧ для защиты задержанных моряков. Однако командир одного из задержанных кораблей Денис Гриценко отказался давать показания.