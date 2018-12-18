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Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Кокорина и Мамаева

Ян Брацкий
10:58 18.12.2018
Защита футболистов рассчитывает на освобождение игроков.
Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Московский городской суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Обвиняемые на слушание не приехали, однако приняли участие в заседании посредством видеосвязи. В это время под окнами суда болельщики устроили импровизированную акцию в поддержку футболистов.

Они развернули самодельные баннеры с фотографией Кокорина и словами поддержки в адрес его и младшего брата.

«За два месяца игроки сделали выводы и осознали случившееся. Сейчас они понимают, что с людьми так себя вести нельзя, и это главное. За все наступает ответственность. Они хорошие игроки и могут помочь нашей сборной, что тоже очень важно для тех же болельщиков. Кокорина не хватает его команде. Они уже многое поняли, находясь в СИЗО», - высказал свое мнение болельщик футбольного клуба «Зенит» Никита.

Молодой человек давно рассчитывает на освобождение своего кумира. По мнению болельщика, родной клуб Александра не справляется без форварда, а сами игроки могут и должны играть в сборной России по футболу, так как являются настоящими профессионалами.

Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО. Восьмого февраля Тверской суд столицы продлил хулиганам арест еще на два месяца. В начале октября спортсмены стали зачинщиками драки, в которой пострадали два чиновника и водитель ведущей Первого канала.

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