Новогодний подарок: ансамбль Росгвардии снял клип на песню «Last Christmas»

Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева подготовил своим поклонникам большой сюрприз к новогодним праздникам. Творческий коллектив снял клип на песню Джорджа Майкла «Last Christmas», приуроченный к Новому году.

Съемки прошли на катке Красной площади. Трансляция видеоклипа запланирована на телеканале «Мир» 31 декабря в 12:00.

В съемках приняли участие более 120 артистов ансамбля. Игра на инструментах сопровождалась яркими танцами на льду. Несмотря на мороз, военные музыканты были полны решимости исполнить задуманное. Клип, по мнению участников съемок, должен был зарядить всех слушателей позитивом на весь следующий год.

«Мы хотели обрадовать наших слушателей под Новый год. Людям нужны положительные эмоции, и Росгвардия их дарит. Поющая армия звучит по-доброму. Надеемся, что россиянам и нашим поклонникам из разных стран мира понравится эта задумка», - сказала специалист по связям с общественностью ансамбля Анна Ващилина.

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии был создан в июле 1973 года. С 1985 года ансамбль возглавил народный артист России профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского генерал-майор Виктор Елисеев. Ансамбль является обладателем четырех платиновых дисков в Европе. Творческий коллектив получил многомиллионные просмотры за кавер-версию «Get Lucky» и выступил с ним на открытии Олимпийских игр - 2014 в Сочи.

Наряду с Новым годом, клип посвящается и печальной дате. Двадцать пятого декабря 2016 года на 53-м году жизни скончался автор композиции «Last Christmas» Джордж Майкл. Трагедия произошла в доме великого мастера в населенном пункте Горинг в Великобритании.