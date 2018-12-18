Российские регионы получат миллиарды рублей на строительство и реконструкцию дорог
Денежные средства будут распределяться в рамках программы «Развитие транспортной системы».
Фото: Serguei Fomine Russian Look, Globallookpress
Российские регионы получат деньги на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение отдал глава правительства Дмитрий Медведев.
Двадцать семь регионов получат 12 миллиардов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.
Больше всех достанется дорожникам Камчатского края (1,3 миллиарда рублей), Нижегородская и Самарская области получат 1,235 и 1,2 миллиарда соответственно. Проекты на основе государственно-частного партнерства в Новосибирске поддержат 400 миллионами рублей.
Еще 623 миллиона рублей будут распределены между пятью регионами. Их потратят на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных сооружений.