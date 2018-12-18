Останки погибшего в ВОВ известного авиаконструктора обнаружены на Урале

Останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, который погиб в годы Великой Отечественной войны, были обнаружены поисковиками под Нижним Тагилом. Соответствующее сообщение опубликовал депутат Государственной думы Александр Хинштейн в Twitter.

Он подчеркнул, что наследники попросили захоронить останки на территории Самары. Хинштейн пообещал оказать содействие в этом.

Шенкман возглавлял Воронежский авиационный завод с 1938 года. В годы войны он был эвакуирован в Куйбышев. Под руководством Шенкмана было налажено массовое производство штурмовиков Ил-2. Он погиб 23 мая 1942 года в авиакатастрофе по пути в Нижний Тагил. Обломки самолета были обнаружены в 2015 году.

Ранее военнослужащие ЮВО обнаружили останки 107 красноармейцев, погибших в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов. Работы по поиску велись на территории Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.