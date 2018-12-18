Глава «новой церкви» на Украине пообещал не захватывать храмы УПЦ

Глава «новой церкви» на Украине Епифаний уверен, что захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после создания «православной церкви Украины» не будет.

Ранее в УПЦ неоднократно сообщали о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. Лишь в период с 2014 по 2016 год УПЦ потеряла 40 храмов.

«Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны "единой церкви" не будет. Те приходы, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью "единой украинской церкви", должны быть приняты», - заявил Епифаний в эфире ICTV.

Вместе с тем он добавил, что эти решения следует осуществлять без насилия и действий, который могли бы «провоцировать в обществе нестабильность».

Епифаний подчеркнул, что приходов УПЦ, которые хотели бы попасть в состав «новой церкви», якобы много.

«Объединительный собор» состоялся в Киеве 15 декабря. В нем участвовали представители неканонических церковных структур, которые были не признаны поместными православными церквами. Так, главой «новой церкви» стал митрополит непризнанного в православном мире Киевского патриархата Епифаний Думенко. Власти США уже поздравили митрополита Епифания с избранием главой «новой церкви» на Украине.