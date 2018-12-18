Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Женщины живут дольше мужчин благодаря особому гену, замедляющему старение. К такому сенсационному выводу пришла международная группа ученых, исследовавшая феномен продолжительности жизни людей.

По мнению генетиков, еще одним фактором в пользу прекрасной половины человечества является ряд социальных факторов, сообщает издание Aging Cell.

Профессора из Калифорнийского университета детально изучили мужскую Y-хромосому и пришли к выводу, что она практически не содержит в себе жизненно важных генов. Тогда как нарушения в женской X-хромосоме грозят представителям обоих полов фатальными последствиями. Эта особенность женской генетики натолкнула ученых на мысль о долгожительстве слабого пола.

Для подтверждения своей гипотезы генетики вырастили четыре группы грызунов - самцов и самок. Ученым удалось вырастить как «трансгендерных» мышей с XY-набором хромосом, так и самцов с XX-хромосомами и встроенными в них недостающими фрагментами Y-хромосомы.

Три года за жизнью подопытных пристально наблюдали. В результате животные с женским набором хромосом пережили своих сородичей-самцов.

По заявлению экспертов, открытие ученых поможет человечеству приблизиться к разгадке тайны бессмертия.