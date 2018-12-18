Тимошенко обвинила Порошенко в попытках осуществить «эпохальную авантюру»

Депутат Рады Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в попытках осуществить «эпохальную авантюру», а именно украсть газотранспортную систему страны (ГТС).

Как она написала в Facebook, украинский лидер занимается не чем иным, как присвоением государственной собственности. Вместе с тем Тимошенко подчеркнула, что ГТС каждый год приносит бюджету страны три миллиарда долларов.

«Я предупредила всех мошенников, включая Петра Порошенко: что бы вы сейчас ни сделали, новый президент Украины вернет газотранспортную систему государству и не возвратит тех денег, которые за нее будут заплачены», - заявила Тимошенко.

Вместе с тем она призвала парламент принять законопроект, запрещающий какие-либо манипуляции с ГТС.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Лидером рейтинга поддержки стала Тимошенко, свои голоса за нее готовы отдать 14,7%. На втором месте - шоумен Владимир Зеленский, которого готовы выбрать 9,4% украинцев, а сразу следом - нынешний президент страны Петр Порошенко.

Ранее депутат украинской Рады Евгений Мураев заявил, что в настоящий момент украинский президент Петр Порошенко является «крысой, загнанной в угол».