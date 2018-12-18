Си Цзиньпин объявил о победе над коррупцией в КНР

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в стране. С таким заявлением он выступил по случаю сорокалетия политики реформ и открытости.

«Мы твердо придерживаемся внутрипартийного управления, очистки политической среды, соблюдения дисциплины, стремимся бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявляем нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией», - сказал председатель КНР.

Крупномасштабная борьба с коррупцией в Китае началась с приходом к власти Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости. За все время проведения необходимых реформ за решеткой оказались полтора миллиона нечистых на руку чиновников.

Восемнадцатого декабря в КНР отмечается сорокалетний юбилей политики реформ и открытости. Во многом благодаря такой позиции Китай из бедной аграрной страны превратился во вторую крупнейшую экономику мира.

На тождественной встрече по этому поводу присутствовали сам председатель КНР, премьер Госсовета Ли Кэцян и все руководство страны, включая представителей ключевых ведомств, бизнеса, партийных структур, армии и научных кругов.